СМИ: в Госдуме хотят смягчить законопроект о "суверенном рунете"

Комитет Государственной думы по информационной политике планирует убрать из законопроекта о "суверенном рунете" требование создать национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Глава комитета Леонид Левин подтвердил газете, что такая дискуссия сейчас идет.

Ранее инициатива по созданию новой национальной системы доменных имен вызвала критику со стороны бизнеса. Российский союз промышленников и предпринимателей в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину указал, что в России уже есть такая система, а поддерживающие ее работу Координационный центр и Технический центр интернета находятся под полным государственным контролем. Расширение полномочий Роскомнадзора не одобрили также Минюст и Минфин.

Представитель Роскомнадзора отказался от комментариев.

12 февраля Госдума России рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект "об устойчивости Рунета", или, как его еще называют, о "суверенном интернете". Поправки к законам "О связи" и "Об информации" должны обеспечить возможности работы интернета на территории России даже в случае невозможности получить доступ к заграничным серверам. Кроме того, они предполагают создание централизованной системы управления сетью. Операторы связи, согласно законопроекту, будут обязаны установить средства определения источников трафика и блокировки ресурсов, запрещенных на территории России.

Эксперты при правительстве России ранее заявили, что в случае реализации законопроект создаст риски нарушения работы Рунета и чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора по прямому управлению отраслью связи, а для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 миллиардов рублей в год.