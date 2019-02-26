Европейская война. Елена Фанайлова – о ценностях мира

В октябре 2017 года мы, Русская служба Радио Свобода, завершали партнерский проект с римским университетом La Sapienza. Проект касался 25-летней годовщины начала вооружённых конфликтов в бывшей Югославии и их уроков для Европы. Конференция с участием лучших европейских специалистов по конфликтологии, политологии, антропологии и восстановлению разрушенных военными действиями объектов культурного наследия проходила три дня, частично в университете, одном из лучших в Европе, частично в одном из современных театров Рима. Главный смысл академического аналитического собрания был в том, чтобы проанализировать последствия войны для всех ее акторов. И по возможности создать дорожную карту выхода из травмы для гражданского населения стран – участниц конфликта и распавшегося Юго-союза.

Накануне конференции ее руководство получило письма протеста от посольств Хорватии и Боснии и Герцеговины в Риме: дипломатам показалось, что участие провинциального сербского университета в европейском форуме о югославских конфликтах недопустимо – из-за того, что Сербия Слободана Милошевича, по убеждению Загреба и Сараева, являлась страной-агрессором и инициатором гуманитарных катастроф. Сербских участников не исключили из программы, но в закутке коридора театра хорватские аспирантки из университета крепко поругались на родном языке с сербскими девушками (которые, заметим, и впрямь позиционировали свою страну как единственную жертву войны, особенно бомбардировок НАТО). Сербки пожаловались в оргкомитет. На фотовыставку, которую мы представляли, они не пришли.

Мы показывали две серии фотографий параллельно, на двух стендах: Хорватию и Украину. Разрушенный сербской бомбардировкой хорватский морской курорт Купари, некогда место фешенебельного отдыха офицеров югославской армии (он до сих пор не восстановлен и является впечатляющим артефактом прошедшей войны), и руины маленьких восточноукраинских городов, подвергшихся атакам серьёзной техники, наличие которой у сепаратистов труднообъяснимо. Выставка проходила в холле одного из корпусов университета и имела вполне камерный характер. Она была частью нашего проекта, помимо докладов о боснийских миротворцах и сербских поэтах.

​

На заключительном обсуждении проекта на кафедре философии мне показали записку, поступившую в деканат. Это была записка от руки, без подписи, по-итальянски. В ней нас упрекали в одностороннем отношении к украинскому конфликту. Согласно ее автору, мы могли бы показать страдания русскоязычного населения под гнетом украинских фашистов, но не сделали этого. Я предположила, что автором записки (в её итальянской аутентичности не было сомнений) является молодой активист левых убеждений. Европейские левые, особенно академические молодые круги, склонны поддерживать миф об украинском фашизме, навязанный европейскому медиапространству через российские средства массовой информации. Нет хуже жупела для молодых левых, чем слово “фашизм”. Мне не раз приходилось объяснять своим европейским коллегам, что украинский Майдан и свержение Януковича были самыми что ни на есть революционными событиями, которые имели целью установление европейских ценностей на территории Украины. Что не Киев является агрессором на востоке страны, а Москва – от ее гибридных войск до хитроумных лживых телеканалов, от ее спецагентуры до политических убийств и провокаций.

Моё убеждение насчёт того, что записку написал молодой левак, подтверждает фотография граффити, сделанная мной в Риме в 2016 году, когда после обсуждения общих контуров конференции я поехала в район Гарбателла. Это район итальянских левых, знаменитый тем, что долго сопротивлялся фашистам Муссолини, гордость города. Я вышла из метро в сторону моста, одного из архитектурных символов современного Рима. Это впечатляющий дизайнерский объект, отмеченный на гугл-картах как новая достопримечательность. Мост назван в честь последней выжившей в Римском гетто женщины, Сеттимии Спициччино, и видимо, должен символизировать европейские ценности: договоренности о жертвах Второй мировой, отречение от фашистского прошлого, новые сложные связи людей Европы. На внутренних стенах пешеходного перехода моста я обнаружила граффити, смысловые противоречия которых меня поразили. Их авторы – феминисты и защитники прав мигрантов в “крепости Евросоюза”. Одновременно они воспевают Сталина, коммунизм и призывают к “свободе Донбасса”. Как известно, русские радикальные левые и правые разделились по украинскому вопросу до такой степени, что поехали воевать по обе стороны, друг против друга.

Этот маленький пример показывает большие проблемы даже в умных головах. Мировые послевоенные договоренности о праве наций на самоопределение больше ничего не значат, как и традиционные оппозиции “левый – правый”, на которых основывалась политическая и философская теория, начиная по крайней мере с 1960-х. Вторая европейская война эпохи последнего распада квазиимперских образований (я имею в виду украинскую после югославской) уже не может оставаться в статусе локального конфликта “диких народов”, изгоев Европы на ее окраинах. Ее главным бенефициаром является Россия, которая стремится удержать имперский статус любой ценой. Европа же в ее политических кругах ведет себя примерно как Европа перед Второй мировой войной. Ее начало и финал давно известны. Её уроки, как ни больно, нужно будет проходить заново.

Елена Фанайлова – журналист "Свободы", ведущая программы "Свобода в клубах"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции​