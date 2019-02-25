"Бэринг Восток" просит Путина взять дело Калви под личный контроль

Инвестиционный фонд "Бэринг Восток" (Baring Vostok) попросил президента России Владимира Путина ​"взять под личный контроль" уголовное дело в отношении основателя фонда, американского бизнесмена Майкла Калви и нескольких топ-менеджеров.



​В открытом письме Путину подчеркивается, что суд вынес решение об аресте обвиняемых, вопреки сформировавшейся в последнее время практике избирать в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.



Авторы письма отмечают также, что уголовное дело против топ-менеджеров "Бэринг Восток" было возбуждено "на фоне корпоративного спора" в банке "Восточный" . Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал уголовное преследование основателя "Бэринг Восток" незаконным, а само дело - "чистейшей воды корпоративным спором".

По версии следствия, Калви организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиардов рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

Калви и ещё пять человек были задержаны в Москве 15 февраля. Все они помещены судом под стражу.

Пять крупных бизнес-ассоциаций направили письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в минувшую пятницу , что Владимир Путин не в курсе задержания Майкла Калви.