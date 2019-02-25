Суд в Новосибирске не нашел экстремизма в картине Васи Ложкина

Октябрьский районный суд Новосибирска 25 февраля на повторном процессе отклонил иск прокуратуры, просившей признать экстремистской картину Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин, "Великая прекрасная Россия".

Ранее по иску была проведена повторная экспертиза, не нашедшая в картине признаков возбуждения ненависти или вражды. Ходатайство прокуратуры, просившей провести дополнительную экспертизу, суд отклонил.

Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия" была внесена в список экстремистских материалов в январе 2016 года. Она представляет собой карту, на которой Россия обозначена надписью "Великая прекрасная Россия", а соседние с ней страны – уничижительными характеристиками населяющих их народов. Ложкин известен как художник, сатирически высмеивающий различные стереотипы, присущие массовому сознанию россиян. Сам художник не считает картину экстремистской. Картина продолжает появляться на выставках.

В августе прошлого года Новосибирский областной суд отменил решение о признании картины экстремистской и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.