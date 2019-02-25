Украина выдвинула обвинения против российских генерала и адмирала

Генеральная прокуратура Украины заявила об открытии уголовного производства в отношении 7 российских военнослужащих в связи с захватом в Чёрном море 25 ноября прошлого года трёх украинских военных кораблей и их экипажей российскими пограничниками.

Среди подозреваемых - командующий войсками российского Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев и пять пограничников ФСБ России. Всех их обвиняют в "ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий", - сообщает УНИАН. В СБУ заявили, что подозреваемые "отдавали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков".

Ранее уголовное производство на Украине было открыто ещё против 8 российских военных, в том числе двух адмиралов и капитанов кораблей, которые участвовали в операции по захвату украинских судов.

Три корабля были захвачены неподалёку от побережья аннексированного Крыма. 24 моряка были арестованы и находятся сейчас в СИЗО в Москве, российские власти обвинили их в незаконном пересечении границы. Киев обвиняет Россию в агрессии, а арестованных моряков считает военнопленными.