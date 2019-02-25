Bloomberg: Путин считает оправданным преследование Калви

Президент России Владимир Путин считает оправданным уголовное преследование американского инвестора Майкла Калви и других топ-менеджеров инвестиционного фонда "Бэринг Восток", утверждает агентство Bloomberg. Оно ссылается на трёх неназванных участников закрытой встречи с Путиным, которая, как утверждается, состоялась на прошлой неделе.

По их словам, Путина на встрече спросили о деле Калви и его потенциальном влиянии на инвестиционный климат в России. Президент ответил, что выводы следствия о том, что основатель "Бэринг Восток" и его коллеги в результате мошеннической операции присвоили себе 2,5 миллиарда рублей, "нельзя игнорировать".

По данным Bloomberg, Путин также сказал, что следственные органы не согласовывали с ним арест Калви, однако выразил мнение, что в некоторых случаях мера пресечения в виде содержания под стражей допустима даже по делам об экономических преступлениях. При этом публично Путин неоднократно высказывался против того, чтобы обвиняемых по подобным делам содержали в СИЗО.

Путин публично не комментировал дело Калви, не говорил он о нём и в своём послании Федеральному собранию в прошлый четверг. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в понедельник заявил, что за делом Калви в Кремле следят. Он также сказал, что Путину доложат об опубликованном в понедельник открытом письме "Бэринг Восток", в котором инвестиционный фонд попросил президента России Владимира Путина ​"взять под личный контроль" уголовное дело в отношении Калви.



​В письме Путину подчеркивается, что суд вынес решение об аресте обвиняемых, вопреки сформировавшейся в последнее время практике избирать в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Сообщение Bloomberg Кремль пока не комментировал.​