Наблюдатели отметили факты скупки голосов на выборах в Молдавии

Международные наблюдатели на парламентских выборах в Молдавии на пресс-конференции по итогам голосования отметили, что у них имеется множество информации, позволяющей предположить, что на выборах производилась скупка голосов.

При этом в целом наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ назвали выборы состязательными и хорошо организованными.

Сопредседатель оппозиционного либерального блока ACUM Майя Санду ранее заявляла, что выборы 24 февраля не могут считаться свободными и справедливыми. Она отметила, что в течение дня были отмечены многочисленные факты подвоза жителей Приднестровья на правый берег Днестра для участия в голосовании за деньги. "Выборы были украдены" - констатировали лидеры блока.

В то же время, Премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Адриан Канду похвалили "прозрачность" выборов, их "свободный и демократический характер".

По итогам выборов ни одна из политических сил не получила решающего большинства голосов. По предварительным данным, в парламент прошли четыре партии - пропрезидентская Партия социалистов, которую называют пророссийской политической силой (она заняла первое место по пропорциональной системе), правящая Демократическая партия олигарха Влада Плахотнюка (от нее больше всего депутатов избралось по мажоритарной системе), а также блок ACUM и популистская консервативная партия "Шор". Такая конфигурация затрудняет формирование правительства. Если оно не будет создано в ближайшие 45 дней, могут быть объявлены новые выборы.