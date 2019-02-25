Политика занялась поп-звездами

В Украине, в отличие от России, участника Евровидения выбирают способом публичного обсуждения. Накануне финала дуэт Анна-Мария дает интервью каналу АТР, где не может толком сказать, чей же все-таки Крым. Это убивает часть зрительских симпатий. Дуэт на Евровидение не поедет. Но и победительница украинского финала, певица Марув, тоже не готова отказаться от гастролей в России. Может такое случиться, что и она будет признана политически неблагонадежной и не поедет на Евровидение? Должен ли исполнитель, которого страна отправляет на международный музыкальный конкурс, четко следовать политической линии своего государства? В программе участвуют: продюсер Евровидения (Киев) Яна Прядко, украинский аналитик Павел Казарин, российский телекритик Александр Мельман и музыкальный критик Артур Гаспарян. Ведущая Елена Рыковцева. Начало в 19.05