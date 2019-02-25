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Майк Пенс прибыл в Колумбию для обсуждения ситуации в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс (справа) и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, Богота, 25 февраля 2019

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Вице-президент США Майк Пенс прибыл в понедельник в столицу Колумбии Боготу, где встретился, как сообщает "Голос Америки", с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо. В ходе трехсторонней встречи с Гуайдо и президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом госсекретарь США заверил временного лидера Венесуэлы, что США полностью поддерживают его.

Ожидается, что Пенс встретится с лидерами стран региона и обсудит с ними положение в Венесуэле и проблему доставки гуманитарной помощи в эту страну, жители которой испытывают нехватку продовольствия и медикаментов.

В воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвали не допускать насилия и не применять летальные средства ни при каких обстоятельствах.

В субботу сторонники Мадуро открыли огонь по людям, пытавшимся доставить грузовики с гуманитарной помощью в Венесуэлу, а венесуэльские пограничники применили слезоточивый газ и резиновые пули.

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