Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом. Его поезд остановился на станции в городе Донгданг после пересечения китайской границы, сообщает Reuters.

Ким Чен Ына на вокзале встречали вьетнамские официальные лица с красной дорожкой и почетным караулом. Ожидается, что глава КНДР доедет до Ханоя на машине, где состоится его встреча с президентом США. Дональд Трамп должен прибыть в Ханой позже во вторник.

Перед вылетом из Вашингтона Трамп написал в твиттере: "После полной денуклеаризации, Северная Корея быстро станет генератором экономического роста. Без этого - останется тем, чем есть. Председатель Ким примет правильное решение."

Вторая встреча лидеров США и Северной Кореи должна пройти 27 и 28 февраля. Обсуждаться будет ядерное разоружение КНДР, как и на первом саммите, который состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.