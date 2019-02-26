Мэр Улан-Удэ Александр Голков подал в отставку

Мэр Улан-Удэ Александр Голков написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Он также попросил о прекращении депутатских полномочий. Рассмотрение вопроса об отставке Голкова состоится 28 февраля на сессии городского Совета депутатов.

Александр Голков стал мэром Улан-Удэ тайным голосованием депутатов горсовета в 2012 году. Через два года он был переизбран на этот пост. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов внес в Народный хурал законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Улан-Удэ. Они пройдут в сентябре 2019 года.

По словам источника "Коммерсанта" в мэрии Улан-Удэ, скорее всего, Голков не пойдет ни на новые выборы главы города, ни на выборы депутатов горсовета. Голков уже мало кого устраивает, сказал собеседник издания.

В январе мэр Улан-Удэ оказался в центре скандала, когда убежал от съемочной группы телеканала, объявив, что "не хочет говорить". После того, как корреспонденты еще раз подошли к чиновнику и попытались с ним поговорить, он попросил вызвать "милицию".

"Мы сейчас здесь с вами находимся по другому поводу, я не хочу с вами разговаривать. Вот получите ТЭФИ, тогда придете. Я вам все уже сказал, у вас совести нет", - заявил мэр журналистам.

На телеканале сообщили, что планировали спросить Голкова о проблемах городского хозяйства и мусорной реформе. По словам журналистов, это не первый случай, когда мэр отказывается общаться с журналистами. Ранее глава города закрыл перед репортерами дверь, когда они спрашивали о платной ледяной горке в центре Улан-Удэ.​