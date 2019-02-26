Поэт Глеб Горбовский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщил издатель Евгений Жуков.

Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде в учительской семье. Его отец был репрессирован, мать отправила его перед началом Второй мировой войны в Порхов, который был оккупирован немецкими войсками. Поэт провёл детство в детских домах, в 16 лет начал писать стихи.

С 1963 года — член союза писателей СССР, награждён Государственной премией РСФСР и орденом "Знак почёта".

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Горбовский был гостем эфиров Радио Свобода.