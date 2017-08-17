"Я навсегда побил свой жизненный рекорд"

Архивный проект "Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад". Самое интересное и значительное из архива Радио Свобода двадцатилетней давности. Незавершенная история. Еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем?

Поверх барьеров. В петербургской студии Радио Свобода Глеб Горбовский и его друг, литературовед Александр Панченко. Ведущий Иван Толстой. Звучат стихи в авторском исполнении и знаменитая песня на слова поэта. Впервые в эфире 17 мая 1997.

Иван Толстой: Наша программа посвящена 40-летию творческой деятельности поэта Глеба Горбовского.

(Песня "Когда качаются фонарики ночные")

Песня написана в те давние годы, когда ни ее слова, ни слова большинства стихов Горбовского появиться в печати не могли. Книги поэта "Поиски тепла", "Спасибо, земля", "Косые сучья", "Тишина" и другие, более поздние – "Новое лето", "Возвращение в дом", "Долина" - поневоле были лишены наиболее острой его лирики. Главные стихи Горбовского ходили в самиздате и появлялись за границей, например, его неподцензурные песни. Глеб Яковлевич Горбовский пережил войну, фашистскую оккупацию, провел некоторое время в детской колонии, скрывался в деревне у своего отца. И все годы писал стихи. В нашей петербургский студии поэт читает свои стихотворения сорокалетней давности.

Глеб Горбовский: "Скука"

Боюсь скуки...

Боюсь скуки...

Я от скуки - могу убить!

Я от скуки - податливей суки,

бомбу в руки -

буду бомбить!

Лом попался -

рельсу выбью,

поезд с мясом

пущу

с моста!

Я от скуки

кровь твою выпью,

девочка,

розовая красота!

Скука... Скука..

Съем человека!

Перережу

в квартире свет!

Я - итог двадцатого века.

Я - садовник его клевет,

пахарь трупов,

пекарь насилий,

виночерпий

глубоких слез...

Я от скуки - делаюсь синим.

Скука... скука...

Скука - наркоз!

...Сплю.

Садятся мухи.

Жалят.

скушно так,

что слышно капели...

Расстреляйте меня,

пожалуйста!

Это я прошу -

поколение.

1957 год. "Поэт из коммуналки".

На кухню вызвали поэта,

и подбоченились жильцы;

соседка пепельного цвета

взяла поэта под уздцы,

затем на спину взгромоздилась,

затем -

пришпорила бока.

Отцы-самцы заходят с тыла

как безысходная тоска:

- Вы что же, милый,

в туалете

не сполоснули унитаз?

И на общественном паркете -

(в дежурство Ваше!) -

Ваша грязь!

У вас дебоши каждодневно:

поют...

Стихами говорят!.. -

Жильцы притоптывают гневно,

кусить десною

норовят.

- По-эт!.. Сти-хи!..

Наверно, контра?!

Небось, похабщина?..

Смотри!.. -

...Поэт отрезал руку бодро

свою,

отдал соседке:

жри!

Оттяпал ногу по колено

и протянул отцу-самцу,

потом -

чугунно-вдохновенно

себя ударил по лицу,

и голова -

тугим арбузом -

скатилась в мерзкое ведро...

Жильцы

ушли с набитым пузом.

Их каннибальское нутро -

не поглотило только

красный

трепещущий комок в груди!

...О, как прекрасно-безобразна, -

маячит слава впереди!..

"Борису Пастернаку"

В середине двадцатого века

на костёр возвели человека...

И сжигали его, и палили,

чтоб он стал легковеснее пыли,

чтобы понял, какой он пустяшный...

Он стоял - бесшабашный и страшный!

И стихи в голове человека

стали таять сугробами снега.

И огонь стихотворные строчки

загонял ему в сердце и в почки.

Пламенея, трещали поленья...

И плясало вокруг поколенье!

Первобытно плясало, пещерно

и ритмически очень неверно. ...

А на небе луна умирала,

что убита ракетой с Урала.

Иван Толстой: Теперь - монолог поэта о своем времени.

Глеб Горбовский: Читатель тех времен, как ни странно, он в осколочном таком состоянии еще есть, присутствует. Иногда выныривает из телефонных разговоров, какие-то звонки, письма. Но, как ни странно, есть и другого поколения люди, моложе меня вдвое и того больше, приходят, звонят, и не только по пьяному делу, а по чисто делу красоты, чистоты стихотворной. Как можно отречься от себя? Это же куски, сгустки времени моего - я и окружение. Я знаю, что "Поиски тепла" - наивная где-то книга, действительно, теплая книжка. Потом более дерзкие пошли книжки. "Косые сучья" тоже, а "Четвертая тишина" так она вообще страдальная книга.

Мне все дороги книжки, они отпечаток моего – я могу нырнуть в это и как бы повариться в том времени

И под нож попала часть тиража, и из магазинов ее изымали. Не буду эту историю рассказывать. Мне все дороги книжки, они отпечаток моего – я могу нырнуть в это и как бы повариться в том времени. Я благодарен и тебе, и времени, и себе в этом плане. Я себя не чувствовал подавленным, понимаешь? Я просто был искалеченным уже, но я не замечал своей хромоты или косоглазия, или мозги были уже набекрень. Меня и пить научили с десяти лет там, в оккупации, от нечего делать, насмехаясь.

Иван Толстой: В петербургской студии Радио Свобода на записи передачи о поэзии Глеба Горбовского присутствует друг его молодости академик Александр Михайлович Панченко. Ему слово.

Александр Панченко: Хотя я тоже хлебнул войны, но не был в оккупации, мы успели убежать. Но помню, как стреляли немецкие самолеты, и пульки - фонтанчики такие, как я падал под откос и как у меня был полный паралич, и так далее. Все это было. Вот что я хочу сказать. Так-то оно так, да не так. И отца убили на фронте. В ватнике я ходил. И, бывало, когда в школу мотаешь, выйдешь утром на Малый – что делать? Положишь патроничков на рельсы, ждешь трамвая, шестерку, и потом на них трамвай так - бум-бум-бум, как из пулемета. И никто же внимания не обращал! А лихость куда денешь? И вот это - перебегать под поездом, когда поезд тронулся, или ездить в ящике внизу, как Глеб ездил. Я уж не говорю, что из окна теплушки вылезти на ходу. Подумаешь, тоже важность! В жилетку не плакались. И я думаю, что и биографии нас всех - конечно, мы дети войны. Это – самое главное. Было до войны, война и после войны. Это наши периоды. Вот три периода. Но все-таки эта лихость… А я считаю, что одно из выдающихся качеств поэта Глеба Горбовского – лихость. И лихость, присущая ему до сих пор.

Глеб Горбовский: Очень, весьма сердечно согласен с этими словами, так оно, видимо, и есть, так верхом на коне и помрем где-нибудь. Ну, пусть это будет табуретка. Никогда не были мои странствия блужданиями, всякими набегами куда-то, от себя ли или от чего, это был способ жизни такой. Я уезжал, чтобы сохранить себя, свое достоинство, потому что у меня много было неприятностей. Это сейчас кажется, что их нет. Я убегал. Не от себя. Вот уезжал, чтобы скрыться. Вот раньше уходили в монастыри, вот я так же уходил в экспедиции, на Сахалин я так же уехал на два года, в Якутию я уходил. Как в скит. Вот одна избушка была на Камчатке маленькая. Это маленький аэродромчик был, двое всего было нас, камчадал один крутил там маленькую сейсмостанцию, и я. Я писал стихи там и проявлял ему пленки, ловил рыбку, там оленя съели, "Анну Каренину" перечитал там. Я не хочу сказать, что это было поветрием таким, это блуждание, у меня началось это с десяти лет, мне десяти не было, когда война началась. Вот с тех пор я все время блуждал. Я вообще-то начал писать, по меркам общеизвестным, довольно поздно, - в шестнадцать лет. Я, конечно, писал и до этого, находясь в колонии исправительной, песни писал, там это нужно было. В городе Маркс, это у немцев Поволжья, там Маркс, Энгельс… А начал я писать, когда я убежал из этой колонии и прибился в заволжских лесах, за Кинешмой, к отцу, который жил в сельской школе, был выслан туда после лет отсидки в сталинских лагерях.

И вот там я, начитавшись книг, такие были однотомники у отца, помните, в войну они выходили – Никитин, Кольцов, Гоголь… Я там прочел "Войну и мир", "Идиота", любимый мой роман, и начал писать сам. Время от времени отец говорил, что надо сжечь это все, и мы подвергали аутодафе это. Я помню три березы, между ними костерок всегда был, и мы периодически сжигали. Потому что, говорит он, надо учиться тебе, надо выбираться куда-то, ты же бродяга. Пришел с войны, с колонии, из ремеслухи, но я все равно писал. Потом отец, когда ему уже было 90 лет, он меня не пускал от себя, если я не прочту, когда я к нему приходил, какое-то новое стихотворение. Мы сперва читали Евангелие, какую-нибудь главу, а потом – стихи. Так что все это не напрасно. И я появился в Питере после армии, конечно, был старше тех людей, с которыми я вращался – Бродский, Рейн был постарше Бродского, Найман, Бобышев, они же меня в Комарово познакомили с Анной Андреевной Ахматовой. Мы занимались в "Голосе юности", Витя Соснора был, а уже когда мы к Глебу Сергеевичу перебрались в Горный институт, там был уже и Кушнер даже, пришлый со стороны, Битов был, читал стихи при том, и стихи брата раз прочел, а не свои, как выяснилось, был Британишский, Агеев, Тарутин - это было очень удивительное объединение. Но я, конечно, не лез в эти заоблачные интеллектуальные дали, у меня был заплечник такой жизненный накопленный, я не мог писать не от жизни, но я всегда не любил писать монотонно, я всегда искал смену ритма, смену темы.

...я не мог писать не от жизни, но я всегда не любил писать монотонно, я всегда искал смену ритма, смену темы

Вот правильно называли раньше стихи – "пьесы". Она предполагала и сюжет какой-то, развитие внутреннее. Это меня всегда привлекало, и у меня половина -стихи сюжетные, половина – лирика. Но она тоже внутрисюжетная. Поэтому я немножко другой, нежели эти ребята, и мы разошлись. Вот стихотворение прочту сейчас под названием "Тост". Оно, в общем, посвящается покойному Иосифу Бродскому. Молодыми (он меня моложе на 10 лет, но начинали мы вместе, я чуть позже начинал) мы посвящали даже и стихи друг другу, и как-то общались по-приятельски. Когда он уехал, было, конечно, печально, и стихи вот теперь, когда он вернулся своей смертью ко мне.

Дождь прошёл - земля впитала

Брызги... Только и всего.

Вот и Бродского не стало,

как не станет никого.

Он уехал - "Ах, куда вы?!"

К мисс Свободе под бочок.

Был он рыжий и картавый,

и певучий как дьячок.

В Ленинграде возле церкви

проживал он, трезвый сплошь...

Был он ярким, был он цельным,

но... уехал - не вернёшь.

Помню, в дни его отъезда

мне он выделил трояк,

потому что я - не бездарь,

да и Бродский - не дурак.

Я ж на тот трояк заветный

в наши дни - без тени лжи -

тост слагаю - безответный -

за помин его души.

"Волшебный эликсир"

Слагают люди гимны — чистоте,

возвышенной любви и звону злата.

А я сегодня долг не красоте —

капусте кислой отдаю, ребята!

Особенно с похмелья — хороша!

Когда уже ничто не лезет в глотку, —

рассол её, как шерстка у ерша,

улыбку восстановит и походку!

Она хрустит — и тут же холодит,

как простыня из долгожданной стирки.

Она, капустка, — постоянно бдит:

вздыхает, бродит, действует настырно!

О, к ней бы — хрящ свиной и заливной,

припорошённый хреном, будто снегом!

... Пардон, мадам, я человек земной,

я пью рассол, а не печаль и негу!

Иван Толстой: И в завершение передачи к 40-летию творческой деятельности поэта Глеба Горбовского – его знаменитая песня.

(Песня)