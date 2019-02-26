В Испании заведено уголовное дело по факту смерти Игоря Малашенко

Испанская полиция завела уголовное дело по факту смерти российского медиаменеджера и политолога Игоря Малашенко. По словам его бывшего коллеги по предвыборному штабу Ксении Собчак Тимура Валеева, с полицией уже пообщалась вдова Малашенко, журналист Божена Рынска.

Ранее Рынска сообщила, что тело её мужа обнаружил охранник, и что предсмертной записки Малашенко не оставил.

По её словам, Малашенко улетел в Испанию в субботу в пять утра, ничего ей не сказав и спрятав её паспорт, чтобы она не летела за ним. При этом 26 февраля они должны были подавать документы на временное жительство в Латвии в посольстве страны в Москве.

Позже Малашенко сказал жене, где лежит её паспорт, но ещё раз попросил не прилетать к нему, объяснив, что ему просто надо немного побыть одному. Рынска утверждает, что обратилась к нескольким общим с мужем знакомым, чтобы те заглянули к Малашенко в дом и проверили его состояние. Всем им он также сказал, что всё в порядке и никакого суицида он совершать не собирается. Рынска призналась, что винит себя за то, чтобы не вылетела в Испанию сразу.

25 февраля известный политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко был найден мёртвым в своём доме Испании. Сразу несколько источников, близких к его семье, сообщили, что он покончил с собой, однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

В последнее время Малашенко был занят судебным разбирательством со своей бывшей женой и матерью трёх его детей Еленой Пивоваровой, проживающей в США. Пивоварова подала против него иск о разделе имущества в американский суд. Об этом процессе много писала на своей странице в Фейсбуке нынешняя супруга Малашенко Божена Рынска - в частности, она рассказала, что Пивоварова претендует на 80 процентов состояния бывшего мужа.

Рынска также сообщала, что у неё "сложилось впечатление, что бывшая жена Малашенко намеренно доводит его до смерти". По её словам, Малашенко предлагал Пивоваровой половину своего состояния, но та отказалась, наняв "за его деньги самую дорогую адвокатскую контору в Америке". Кроме того, Рынска рассказала, что Пивоварова напрямую угрожала Малашенко "оставить его без штанов", а также в присутствии свидетелей говорила своей матери, что "помотает" бывшего мужа три года, и "он сам отдаст концы".

"Смерть Малашенко выгодна его бывшей семье гораздо больше, чем развод", - писала Рынска, - "так как всё его состояние оформлено на трасты, и в случае смерти перейдёт к бывшим родственникам".

При этом она характеризовала Малашенко как "очень депрессивного человека с шаткой психикой", которого легко спровоцировать на самоубийство. По словам Рынски, настоящим "жизнекрушением" для Малашенко стало то, что к процессу против него подключилась и одна из его дочерей, которую он "честно обеспечивал всю жизнь".

Известно, что в середине февраля Малашенко был госпитализирован с невралгией.

Елена Пивоварова никак не комментировала судебный процесс против бывшего мужа. Также на данный момент нет её комментариев и по поводу его смерти.