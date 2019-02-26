Аудитор назвала "не существенными" нарушения в "Седьмой студии"

В Мещанском суде Москвы, где проходят слушания по делу "Седьмой студии" режиссёра Кирилла Серебренникова, аудитор Инна Лунина рассказала о нарушениях, обнаруженных в ходе проверки бухгалтерии компании в 2014–2015 годах. Аудит показал недостачу пяти миллионов рублей – расход этих денег не был подтвержден документально.

По словам Луниной, нарушения были найдены в договорах и актах о выполненных работах. Перечень недостающих документов и необходимых исправлений аудиторы передали руководству студии. При этом, как утверждает Лунина, главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, на показаниях которой по большей части строится уголовное дело, отказалась общаться с аудитором и "просто её послала".

Лунина присутствовала на знаменитом совещании в кабинете Кирилла Серебренникова в "Гоголь-центре", на котором Масляеву обвинили в хищении денег, но в момент разговора с бухгалтером аудитора попросили выйти за дверь.

Она, впрочем, подтвердила показания других свидетелей о том, что бухгалтерия в "Седьмой студии" де факто не велась, "1С бухгалтерия" практически не использовалась, отдельные первичные документы были "набросаны" в коробки, остальные же приходилось требовать у поставщиков через помощницу Масляевой Элеонору Филимонову, которая на контакт шла плохо и потому работа затянулась с октября 2014-го по февраль 2015 года. При этом сама Масляева на допросе в суде говорила, что при увольнении передала бухгалтерию в идеальном состоянии: все документы были распечатаны и подшиты в папки.

Инна Лунина, впрочем, не смогла ничего сказать ни по обналичиванию денег через многочисленные ИП, ни по тому, как тратились наличные: по её словам, хоть она и сидела с ответственной за "чёрную" кассу Ларисой Войкиной и Екатериной Вороновой в 10-метровой комнате на "Винзаводе", кто привозил наличные и кому их выплачивали, она не видела.

На вопрос судьи Ирины Аккуратовой, были ли все финансовые нарушения в "Седьмой студии" существенными, Лунина ответила: "Думаю, что не совсем".

Кроме дороса Луниной во время заседания снова не была назначена новая экспертиза деятельности "Седьмой студии", которую запрашивала судья. Техники так и не смогли наладить связь между компьютером секретаря суда и плазменным экраном, чтобы можно было посмотреть представленные защитой видеоматериалы с мероприятий "Платформы".

Далее Виктория Канафеева, линейный продюсер по направлению "Театр", которую допрашивали в прошлом заседании, принесла сохранившиеся у неё сметы по некоторым проектам "Платформы". Судья Ирина Аккуратова приобщила их к делу.

Следующее заседание по делу "Седьмой студии" состоится 28 февраля.