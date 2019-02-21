"Театральное дело" продолжается: экспертизу не назначили

В Москве продолжается судебный процесс по так называемому "театральному делу", по которому проходит в качестве обвиняемого режиссёр Кирилл Серебренников.

21 февраля судья Ирина Аккуратова не смогла назначить новую экспертизу деятельности АНО «Седьмая студия».

Художественного руководителя "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, генерального продюсера Алексея Малобродского и генерального директора Юрия Итина обвиняют в хищении 133 из 216 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на театральный проект "Платформа". Вместе с руководством "Седьмой студии" на скамье подсудимых бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум.

5 февраля судья неожиданно предложила провести новую экспертизу деятельности "Седьмой студии".

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Адвокат Ирина Повереннова попросила приобщить к делу видеоматериалы, полученные от телеканала «Театр», на котором постоянно выходили передачи о мероприятиях «Платформы». Всего 264 Гб с 18 часами записей. Адвокат Ксения Карпинская также пришла на заседание с диском: видеоотчётами с мастер-классов "Платформы". Прокурор против приобщения этих материалов возражал, впрочем, решить этот вопрос так и не получилось: не смогли наладить связь между компьютером секретаря суда и плазменной панелью. Экспертизу, для которой могли понадобиться и эти материалы, так и не назначили. Зато судья Ирина Аккуратова приобщила к делу видеоматериалы, которые рассматривались на прошлом заседании.

Обвинение вызвало на суд очередного свидетеля – бывшего линейного продюсера «Седьмой студии» по направлению «Театр» Викторию Конофееву. Она никогда не общалась ни с кем из обвиняемых, Серебренникова, Малобродского и Апфельбаум видела лишь «на премьерах», Юрия Итина и вовсе не узнала. Подчинялась Конофевва на тот момент генеральному продюсеру «Седьмой студии» Екатерине Вороновой, бежавшей за границу, и проработала на «Платформе» с марта по ноябрь 2001 года. Ничего нового по основным пунктам обвинения Конофеева не рассказала: как и другие линейные продюсеры, она составляла сметы по проектам, отправляла их Вороновой та (тут Конофеева не уверена) должна была согласовывать их с Кириллом Серебрениковым. Потом в соответствии с утверждёнными сметами она получала наличные из «чёрной» кассы, которой заведовала Лариса Войкина, по всем суммам полностью отчитывалась: либо чеками за покупки, либо приходными ордерами, где расписались получившие гонорар артисты.

Любопытно, что в компьютере Конофеевой остались таблицы с авансовыми отчётами по её проектам, оригиналы которых были уничтожены Ларисой Войкиной по просьбе Вороновой. По её словам, она должна была принести их следователю, но тот так и не вызвал её на повтороный допрос. Судья Аккуратова освободила Конофееву от дальнейшего участия в процессе, но она по своей инициативе может предоставить эти документы в суд.

Следующее заседание состоится 26 февраля.