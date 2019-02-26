От "их там нет" к "чего скрывать?" Как Россия отрицала захват Крыма

В предрассветной тьме 27 февраля 2014 года вооруженные люди в зеленой униформе без опознавательных знаков взяли штурмом региональный парламент в Симферополе и подняли над зданием российский флаг.



Захват произошел на следующий день после стычки про- и антироссийских демонстрантов на площади перед зданием. Они по-разному смотрели на будущее полуострова после того, как накануне из Киева на фоне массовых протестов сбежал дружественный Кремлю президент Виктор Янукович. Но это было только начало.

В течение следующих двух недель военные в такой же форме заняли весь Крым, окружив украинские военные баз и захватив стратегические объекты. Стало очевидно, что это российская армия. Один из солдат сказал это на камеру.



Однако несмотря на явные свидетельства того, что военные, которых прозвали "зелеными человечками", подчиняются Москве, Россия последовательного отвергала или замалчивала их происхождение и роль в дальнейшей аннексии Крыма.

Россия называла их "силами самообороны", созданными местными жителями якобы из-за угроз русскоязычному населению полуострова со стороны украинских ультранационалистов.



Лишь потом нашлись другие слова.



Нечего здесь смотреть



На следующий день после захвата Крымского парламента и здания правительства солдаты без опознавательных знаков заняли симферопольских аэропорт. Женщина в толпе приветствовала их криками "Россия! Россия!", пока они садились в грузовик.



Однако в тот же день посол России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил в интервью "Евроньюз", что российских войск в аэропорту нет: "Там вообще нет войск, по крайней мере российских".



Несколько дней спустя президент России Владимир Путин впервые публично ответил на вопрос, блокируют ли российские войска украинских военных на базах в Крыму.

​Несмотря на то, что участие в этом российских военных ​было очевидным, Путин сказал: "Это были местные силы самообороны".

Корреспондент агентства Блумберг в своем вопросе отметил, что военные носят форму, очень похожую на российскую. Путин ответил: "А Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа на форму… Пойдите в магазин у нас, и вы купите там любую форму".



В тот же день украинский журналист опубликовал на YouTube видео разговора с одним из "зеленых человечков", который признается: "Мы россияне".



Российский министр обороны Сергей Шойгу в ответ на вопрос корреспондента государственного российского агентства РИА-Новости о военных, называющих себя россиянами, был краток: "Чушь полная". Другое государственное агентство ТАСС передает его ответ на вопрос, нет ли среди людей без опознавательных знаков российских военнослужащих, следующим образом: "Абсолютно (нет), что вы?".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тем временем на пресс-конференции в Мадриде сказал, что "пророссийские силы" в Крым не подчиняются Москве, а персонал российской военной базы в Севастополе никуда не выдвигался: "Что касается военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, то они находятся в местах дислокации. Да, были приняты дополнительные особые меры повышения бдительности в целях обеспечения безопасности мест базирования Черноморского флота". ​



Что-то вроде признания



После нескольких недель отрицания Россия постепенно меняет песню. Этому способствовало проведение сепаратистского референдума, который дал Москве возможность официально аннексировать Крым. Сто стран-участниц Генеральной Ассамблеи ООН не признали легитимность референдума.



В день подписания договора о присоединении Крыма пресс-секретарь Путина продолжал настаивать в интервью "Би-би-си", что "отряды самообороны Крыма" не позволяют "некоторым" украинским солдатам покинуть базы. При этом признал, что как минимум отдельные участки Крыма контролируются российскими военными – в частности, граница полуострова с материковой частью Украины.



"Это не только российские войска. Есть российские войска, которые обеспечивают повышенный уровень безопасности российских военных баз. А начиная с сегодняшнего дня я не знаю, потому что теперь Крым присоединился к Российской Федерации. Сейчас там все по-другому".



Через десять дней в Кремле Путин обратился в армейскому руководству с такой речью: "Благодарю командование и военнослужащих Черноморского флота, других частей и подразделений, расквартированных в Крыму, за выдержку, личное мужество, за четкие и профессиональные действия, которые позволили избежать провокаций, не допустить кровопролития, обеспечить условия для мирного и свободного проведения референдума".

Через месяц Путин впервые публично признал, что российские войска действовали на полуострове накануне референдума, дав понять, что они прикрывали местные силы самообороны.



17 апреля 2014 года в ходе ежегодного телешоу "Прямая линия с Владимиром Путиным" он ответил на прямой вопрос о "зеленых человечках": "За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. <…> По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить своё мнение было просто невозможно".



Ладно, это были мы



Лишь через год после аннексии Россия перестала делать вид, что не участвовала в вооруженном захвате Крым. В марте 2015 года на государственном телеканале показали документальный фильм с участием Путина, который рассказал о намерении захватить Крым после того, как Янукович лишился власти: "Расставаясь, не скрою, я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России".

Он добавил, что приказал армии и спецслужбам обеспечить безопасность Януковича, который вскоре после бегства из Киева 22 февраля 2014 года оказался на юге России.



В фильме "Крым: путь на родину" прямо говорится, что "зеленые человечки", захватившие крымские правительственные здания, аэропорты и другие объекты, были российскими военными.



Аэропорт Симферополя – где, по словам посла России в Евросоюзе Владимира Чижова, не было российских войск – был захвачен морской пехотой Черноморского флота, говорится в фильме.

Кроме того, там было сказано, что Путин послал из России в Крым тысячи солдат и офицеров, и утверждалось, что это законно, поскольку общая численность войск не превышала 25 тысяч человек, как было установлено двусторонними соглашениями. Впрочем, по этим соглашениям России требовалось получить согласие Украины на движение войск за пределами военной базы в Севастополе и не допускалось "вмешательства во внутренние дела Украины".

Путин заявил, что решение выдвинуть российские войска было принято для защиты местного преимущественно русскоговорящего населения от украинских националистов (критики Кремля и западные правительства называют этот предлог надуманным) и недопущения столкновений между российскими и украинскими военными: "Для того, чтобы блокировать и разоружить 20 тысяч человек, хорошо вооруженных, нужен определенный набор личного состава. И не просто по количеству, но и по качеству. Нужны были специалисты, которые умеют это делать. Поэтому я дал поручение и указание Министерству обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить спецподразделение Главного разведывательного управления и силы морской пехоты, десантников".



У Путина была публичная возможность объяснить свою перемену во взглядах на принадлежность военных в Крыму. Австрийский журналист Армин Вольф несколько раз без обиняков спросил его о "зеленых человечках", действовавших в Крыма накануне аннексии, однако Путин не стал обсуждать противоречия в собственных словам.



Вместо этого он осудил "вооруженный переворот" в Киеве, отметив что "наши вооруженные силы" обеспечили "волеизъявления людей, проживавших в Крыму". Он также повторил, что Россия не превысила размер своего военного контингента, предусмотренного соглашениями с Киевом.



Вольф сказал Путину: "Позже вы действительно признавали, что в Крыму была российская армия, а до этого вы это отрицали". Путин ответил: "Ничего я не отрицал. Там всегда находилась российская армия".



В расшифровке интервью за сайте Кремля слова "ничего не отрицал" опущены.