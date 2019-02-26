Как России выйти из крымского застоя?

Вечером 27 февраля 2015 года был убит один из самых ярких лидеров российской оппозиции Борис Немцов. В память о сопредседателе Ппартии народной свободы и в осуждение курса Владимира Путина, как минимум, покрывающего организаторов убийства политика, в России прошли акции оппозиции, так в Москве 24 февраля состоялся Марш Бориса Немцова, на который пришли более 12 тысяч человек.

Гость студии Радио Свобода - лидер Партии народной свободы, в прошлом премьер-министр Российской федерации, экономист Михаил Касьянов. Что делает власть и что может предложить сегодня народу Росси вместо крымского курса Путина с бедностью, конфронтацией с Западом и санкциями демократическая оппозиция?

Что ждет российскую экономику и доходы граждан, после намеченного очередного ужесточения санкцией США?

Ведет передачу Михаил Соколов

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 февраля в 19:05

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