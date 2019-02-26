Совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Московской области лишил депутатского мандата бывшего кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя совета Игоря Коршакова.

По словам Коршакова, решение было принято по представлению прокуратуры, заявившей, что Грудинин совершил коррупционные преступления. В чём они заключались Коршаков не сообщает. Грудинин заявил, что на заседании не присутствовал, а с представлением прокуратуры ему ознакомиться не дали. Он заявил, что планирует отстаивать свой мандат в суде.