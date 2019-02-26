Совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Московской области лишил депутатского мандата бывшего кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя совета Игоря Коршакова.
По словам Коршакова, решение было принято по представлению прокуратуры, заявившей, что Грудинин совершил коррупционные преступления. В чём они заключались Коршаков не сообщает. Грудинин заявил, что на заседании не присутствовал, а с представлением прокуратуры ему ознакомиться не дали. Он заявил, что планирует отстаивать свой мандат в суде.
- Павел Грудинин в 2018 году принимал участие в выборах президента России. Он был кандидатом от партии КПРФ и занял на голосовании второе место после Владимира Путина, набрав 11,7 процента голосов.
- В ходе предвыборной кампании Грудинин, владеющий крупным агропромышленным комплексом, стал объектом иска миноритариев предприятия. Они требовали компенсации за перевод двух земельных участков контролируемого бизнесменом совхоза в уставный капитал другого предприятия. В начале февраля Арбитражный суд Московской области в иске миноритариям отказал.
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