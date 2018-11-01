Совхоз имени Ленина подал иск на миллиард рублей к Павлу Грудинину

Группа акционеров подмосковного "Совхоза имени Ленина" потребовала взыскать с директора предприятия Павла Грудинина более миллиарда рублей в качестве компенсации убытков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Московской области.

Поводом для иска стала сделка 2008 года, в рамках которой совхоз передал два участка земли компании, учредителем которой был Грудинин. В обмен акционеры получили долю в капитале компании в размере 29 миллионов рублей. Стоимость участков оценивается в более чем миллиард рублей.

В марте этого года Арбитражный суд Московской области признал сделку по передаче земли недействительной. Для акционеров она была признана убыточной.

В 2018 году Павел Грудинин участвовал в выборах президента России от партии КПРФ. Он набрал около 12 процентов голосов избирателей.