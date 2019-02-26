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Дональд Трамп прилетел в Ханой для встречи с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп прибыл в Ханой для встречи с Ким Чен Ыном, Ханой, 26 февраля 2019 года

Президент США прибыл в Ханой для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Спецборт Дональда Трампа приземлился в аэропорту Нойбай.

В аэропорту Трампа встретили официальные лица. После этого кортеж президента США направился в отель. Официальной информации о том, где именно разместится Трамп, не сообщалось. В столице Вьетнама усилены меры безопасности.

Перед вылетом из Вашингтона президент США написал в твиттере, что после ядерного разоружения Северная Корея быстро станет генератором экономического роста.

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам ранее сегодня. Его бронированный поезд доехал до станции в городе Донгданг, после пересечения границы с Китаем. До Ханоя северокорейский лидер направился на автомобиле.

Вторая встреча лидеров США и Северной Кореи пройдёт 27 и 28 февраля. Обсуждаться будет ядерное разоружение КНДР, как и на первом саммите. Он состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.

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