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Умер переводчик Набокова Геннадий Барабтарло

Геннадий Барабтарло

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Литературовед, исследователь творчества Владимира Набокова и переводчик Геннадий Барабтарло умер 24 февраля у себя дома в США на 71-м году жизни. Об этом сообщает газета The Columbia Missourian со ссылкой на семью умершего.

Барабтарло родился в 1949 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ, в 1979 году эмигрировал в США, где продолжил изучение творчества Владимира Набокова, начатое в СССР. В 1984 году защитил в Иллинойсском университете докторскую диссертацию по роману Набокова "Пнин". Он был почётным профессором Университета Миссури – Колумбия, в котором более 30 лет преподавал русскую филологию и руководил аспирантурой русистики и славистики.

В 2009 году в переводе Барабтарло вышел незавершённый роман Набокова "Лаура и её оригинал" с предисловием переводчика. В последние годы он принимал участие в подготовке собрания сочинений Набокова в 15 томах на английском языке, сообщает Издательство Ивана Лимбаха.

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