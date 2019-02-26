Клишас ответил Познеру на критику закона о неуважении власти

Председатель комитета по конституционному праву Совета Федерации Андрей Клишас ответил на обвинения телеведущего Владимира Познера, который в эфире Первого канала раскритиковал подготовленный им законопроект о неуважении к власти. Об этом сообщает издание РБК.

Познер утверждал, что власть перед тем, как требовать уважения, должна его заслужить. В ответ Андрей Клишас заявил, что власть "сама по себе достойна уважения". По его мнению, политики никого не могут заставить их уважать, но недавно принятые меры должны устранить случаи оскорбительного отношения к власти.

Член Совета Федерации прокомментировал критику высоких зарплат российских политиков. По его мнению, это гарантирует беспристрастность и объективность при принятии политических решений.

"Успех в профессиональной самореализации неминуемо влечет рост материального благосостояния и уровня независимости", — считает Клишас.

Клишас внёс в Госдуму законопроект об оскорблении власти в декабре прошлого года. Документ предусматривает запрет на публикацию материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам и органам власти. 24 января правительство России одобрило предложенные законопроекты.