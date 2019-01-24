Правительство одобрило все законопроекты об "оскорблении власти"

Правительство России дало положительные отзывы на все четыре законопроекта о наказании за так называемые "фейковые новости" и неуважениек органам власти и обществу. Как сообщил Интерфаксу председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, два недостающих отзыва пришли ночью. Оба – положительные. Первые два отзыва поступили в парламент на прошлой неделе.

Законопроекты в декабре внёс глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас и ряд его коллег. Они предполагают запрет на публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", если она влечёт тяжкие последствия. Кроме того, законопроекты предусматривают запрет на публикацию материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам и органам власти. За нарушение запрета авторы проектов предлагают ввести административную ответственность в виде штрафа или ареста. Кроме того, такие публикации в интернете будут блокировать.

Ранее представители Генеральной прокуратуры России, Минкомсвязи и Роскомнадзора раскритиковали законопроекты. Однако позже Генпрокуратура изменила свое мнение .

Ожидается, что сегодня законопроекты будут рассмотрены в первом чтении. Накануне Совет Госдумы пригрозил отложить первое чтение документов, если к утру правительство не пришлет официальное заключение на поправки, по которым вводятся новые виды штрафов.