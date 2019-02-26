Пакистан отвег заявление об авиаударе Индии по лагерю исламистов

Информация об авианалёте индийских самолётов на лагерь группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в Кашмире и массовой гибели джихадистов не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Пакистана Имрана Хана, передаёт Reuters. Уточняется, что ракеты упали вблизи города Балакот в лесополосе, не причинив никакого ущерба.

Ранее во вторник, 26 февраля, СМИ сообщили, что Индия подняла в воздух 12 боевых самолётов. Они сбросили бомбы на лагерь исламистов и уничтожили его. Погибли не менее 150 человек.

По данным прессы, командование пакистанских ВВС подняло самолёты F16 для ответного удара по индийским самолётам, но вскоре вернуло их на базу, поскольку они уступали по мощи индийской группе самолётов.

Исламабад назвал действия Нью-Дели актом агрессии. И пообещал ответить в любом месте и в любое время на свое усмотрение.

Индия обвиняет Пакистан в поддержке исламистов "Джаиш-е-Мухаммад". Исламабад обвинения отвергает. В середине февраля группировка взяла на себя ответственность за атаку на колонну индийских военных в Кашмире. Погибли не менее 40 человек.

Кашмир – спорная область с официально не закреплёнными границами. Это единственный штат Индии с преобладанием мусульманского населения. С момента получения Индией независимости от Великобритании в 1947 году регион остаётся очагом напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом.