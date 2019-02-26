Следующие слушания по делу Марии Бутиной пройдут 28 марта

Суд в США на слушаниях 26 февраля не назначил дату вынесения приговора россиянке Марии Бутиной по просьбе стороны обвинения. Прокуроры сообщили, что им потребуется время для завершения следственных действий. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил в суде, что его подзащитная готова к вынесению обвинительного приговора. Следующее судебное заседание пройдёт 28 марта.

Власти США решают вопрос, будет ли Бутина отбывать наказание в США или же её депортируют в Россию. Защита надеется, что россиянка получит приговор, эквивалентный сроку уже отбытого заключения и вскоре будет выслана из США.

Бутина – основатель российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля 2018 года. Её обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов.

В декабре прошлого года Бутина признала себя виновной в сговоре против США и согласилась сотрудничать со следствием. На слушаниях она заявила, что действовала под руководством официального лица из России и хотела установить контакты с республиканцами и Национальной стрелковой ассоциацией США. Обвинение в деятельности иностранного агента и конспиративной деятельности в пользу России Бутина отвергла.

Сторона обвинения говорила о связи Бутиной с бывшим российским законодателем и членом руководства Российского Центрального банка Александром Торшиным. За три месяца до ареста Бутиной, Федеральное казначейство ввело в отношении Торшина финансовые санкции.



В Кремле обвинения против Бутиной назвали "беспочвенными".