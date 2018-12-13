Россиянка Мария Бутина признала вину в нарушении закона США о иноагентах

Мария Бутина, которую в Соединённых Штатах обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, признала вину в сговоре с целью нарушения американских законов об иностранных агентах. Она согласилась сотрудничать со следствием, сообщает агентство Reuters.

Обвиняемая признала вину только по одному пункту обвинения. Остальные преступления, которые ей вменяют, в частности, в незаконной работе на Россию, Бутина отвергает. В настоящее время Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы, сделка с прокуратурой может предусматривать более короткий срок. Приговор будет объявлен в следующем году.

Бутина – основатель российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля. Её обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов.

По мнению американских правоохранителей, для продвижения интересов Кремля Бутина намеревалась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, в том числе связанных с Национальной стрелковой ассоциацией США.