Испанская полиция не нашла криминала в смерти Малашенко

В Испании полиция и криминалисты не видят признаков насилия в смерти российского медиаменеджера и политолога Игоря Малашенко. По предварительным данным, он совершил самоубийство в своем доме в испанском городе Сотогранде.

Окончательные результаты вскрытия станут известны примерно через месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Высшем суде Андалусии.

О смерти 64-летнего медиаменеджера стало известно 25 февраля. Испанская полиция завела уголовное дело и уже пообщалась с вдовой Малашенко, журналисткой Боженой Рынска.

Ранее Рынска сообщила, что тело её мужа обнаружил охранник и что предсмертной записки Малашенко не оставил. Сразу несколько источников, близких к его семье, сообщили, что он покончил с собой, однако официального подтверждения этой информации не было.

В середине февраля Рынска писала, что Малашенко попал в больницу в Латвии и ему "предстоит долгое обследование в неврологии". По ее словам, причиной этого стал затянувшийся бракоразводный процесс с бывшей женой Малашенко Еленой Пивоваровой.

По признанию вдовы, незадолго до трагедии она поссорилась с мужем, и он улетел в Испанию один. Рынска подчеркнула, что психологическое состояние Малашенко незадолго до смерти было "самоуничтожающим". По мнению Божены Рынска, мужа могли довести до самоубийства.

"Смерть Малашенко выгодна его бывшей семье гораздо больше, чем развод, – писала Рынска, – так как всё его состояние оформлено на трасты и в случае смерти перейдёт к бывшим родственникам".

Игорь Малашенко в начале 90-х был одним из руководителей телерадиокомпании "Останкино", затем он создал телекомпанию НТВ и в течение нескольких лет был её президентом и генеральным директором. В 1996 году он вёл предвыборную кампанию кандидата в президенты России Бориса Ельцина. В начале 2000-х годов, после разгона НТВ, Малашенко уехал из России в США, гдебыл генеральным директором канала RTVi. Семь лет назад Малашенко вернулся в Россию. В прошлом году он стал главой предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты страны.