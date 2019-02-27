Минсельхоз РФ не хочет расширять продовольственное эмбарго

Министерство сельского хозяйства выступило против предложения Федеральной таможенной службы расширить перечень товаров, которые запрещается ввозить в Россию. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В ведомстве считают, что расширение продовольственного эмбарго может создать риски для производителей и нарушить стабильное снабжение населения российскими продуктами.

По словам собеседника газеты, основной риск — в запрете на ввоз концентратов и ингредиентов для производства детского питания, соков и безалкогольных напитков. Это связано с тем, что производство такого сырья в России не развито, а найти аналоги в странах, на которые не распространяется эмбарго, без потери качества невозможно.

При этом на совещании в Минсельхозе пообещали вернуться к обсуждению идеи таможни, если потребуются новые ответные меры на санкции в отношении России.

15 февраля Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила расширить список запрещённого к ввозу продовольствия и направила соответствующее письмо в Минсельхоз. В новом списке оказались рыбные и мясные консервы, консервированные овощи и фрукты, яйца, мёд, джемы, фруктовые пюре и соки.

Летом 2014 года Россия запретила ввоз некоторых продуктов из стран, которые поддержали санкции против Москвы после аннексии Крыма и за поддержку сепаратистов на востоке Украины. В чёрном списке оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Позже в него была включена и Украина. Летом прошлого года Путин продлил продовольственное эмбарго.

Российские власти публично уничтожают "санкционную" еду. По данным Россельхознадзора, к середине 2018 года, в рамках исполнения указа президента Владимира Путина, было задержано 25 тысяч тонн запрещенной к ввозу продукции. Почти весь объём задержанного продовольствия был уничтожен.