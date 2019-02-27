Прокуратура Ангарска хочет завести дело из-за сожжения верблюдов

Прокуратура города Ангарска в Иркутской области инициировала возбуждение уголовного дела по результатам проверки ритуального сожжения верблюдов местными шаманами. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Уголовное дело может быть возбуждено по статье "Жестокое обращение с животными".

21 февраля в сети была опубликована видеозапись с сожжением шаманами пяти верблюдов. Они объявили это "ритуалом жертвоприношения для укрепления России и её народов".

Обряд проходил недалеко от Ангарска. Всего в нем приняли участие около 500 человек. Верблюдов провели через толпу, после чего забили. Их туши сложили на дровах, обложили сладостями и подожгли.

Позже заместитель верховного шамана России и инициатор ритуала Артур Цыбиков пояснил, что так участники церемонии "восстанавливают незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашего большого государства".

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не разрешал сжигать верблюдов в Иркутской области, назвав это "инициативой шамана Цыбикова". "Это не шаманизм, это сатанизм", – сказал верховный шаман.

Ранее Госдума России приняла закон о жестоком обращении с животными, согласно которому за живодёрство грозит срок до трёх лет лишения свободы, а если преступление совершено группой лиц – до пяти лет.