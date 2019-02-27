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Четыре года со дня убийства Немцова. Акции памяти оппозиционера

Посол США Джон Хантсман на Большом Москворецком мосту

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Дипломатические представители США, Новой Зеландии, Австралии, Швеции, Литвы и других стран в эту среду возложили цветы к народному мемориалу на месте убийства Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сегодня, в четвёртую годовщину со дня убийства оппозиционного политика, Госдепартамент США призвал российские власти убедиться в том, что перед правосудием предстали все виновные в этом преступлении.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино обратился к правительству России с повторным призывом гарантировать журналистам, гражданским активистам и представителям оппозиции соблюдение их права на свободу самовыражения, собраний и ассоциаций.

В этот четверг в нескольких городах России проходят акции в память о Борисе Немцове. В Новосибирске состоялись марш и митинг, собравшие около ста человек. Акции прошли спокойно, сообщает "Сибирь.Реалии".

В Томске акция в память об оппозиционере не была согласована с городскими властяи и состоится в формате встречи граждан у памятника жертвам политических репрессий.

В Екатеринбурге волонтёры сегодня организуют дежурство у памятника основателям города. В рамках акции "Вахта Памяти" у монумента разместят портрет Бориса Немцова.

Вечера памяти Немцова пройдут в Казани и Костроме, сообщает "Эхо Москвы".

В российской столице в среду последний день работает размещённая в Сахаровском центре выставка "Должность моя – Борис Немцов". На её закрытии покажут фильма Владимира Кара-Мурзы младшего "Немцов".

  • В минувшее воскресенье акции в память об оппозиционном политике прошли в ряде городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Они обошлись почти без вмешательства полиции.
  • Борис Немцов был убит несколькими выстрелами на Большом Москворецком мосту поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены к срокам до 20 лет колонии пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Следственный комитет продолжает поиск неустановленного заказчика преступления. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.
  • Адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы дочери Немцова Жанны недавно заявила журналистам, что родственникам убитого оппозиционера так и не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования.
  • 21–22 февраля в Вене Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла решение подготовить доклад об убийстве Бориса Немцова. Глава российской делегации Петр Толстой назвал это решение “политизированным”.​ Дочь убитого оппозиционера Жанна Немцова в свою очередь заявила, что считает доклад ОБСЕ важным шагом к установлению истины в расследовании убийства её отца.

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