5 лет назад Верховный совет Крыма заняли "зелёные человечки"

В России сегодня отмечают день сил специальных операций. Памятный день был установлен в 2015 году указом президента России Владимира Путина.

О том, почему именно 27 февраля выбрано днём сил специальных операций, в указе не сказано, однако многочисленные российские комментаторы прямо связывают это с событиями 27 февраля 2014 года в Крыму. Тогда российские спецназовцы заняли здания Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, подняв над ними российские флаги. При этом сами бойцы были в камуфляжной форме без знаков различия. На следующий день был захвачен аэропорт Симферополя, впоследствии российские военные установили блокаду украинских военных частей. После установления силового контроля над полуостровом там 16 марта 2014 был проведён не признанный Украиной и международным сообществом референдум о присоединении к России, после чего Крым был аннексирован.

Владимир Путин сначала заявлял, что люди, захватившие объекты в Крыму - это бойцы местной самообороны, но впоследствии признал, что это были российские военные.

Соединённые Штаты в годовщину появления в Крыму так называемых "зелёных человечков" вновь подчеркнули свою приверженность территориальной целостности Украины. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер написал, что Вашингтон сохранит и будет усиливать санкции против Москвы до тех пор, пока Крым не будет возвращён Украине.

Германия и Франция на заседании в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, посвящённом 5-летию аннексии, призвали Россию прекратить преследования проукраинских активистов в Крыму и другие нарушения прав человека. В поддержку территориальной целостности Украины выступили и другие страны.

В Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил на форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" заявил, что мечтает о "воссоединении" с Крымом, и выразил уверенность, что полуостров вернётся под контроль Украины.

Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия называет события в Крыму "восстановлением исторической справедливости" и "воссоединением".