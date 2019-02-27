В Ханое началась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Ханое, в отеле Sofitel Legend Metropole началась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Трамп и Ким вышли к журналистам и пожали друг другу руки перед флагами своих стран. Президент США заявил, что предстоящий саммит будет очень успешным.
Ожидается, что сегодняшние переговоры продлятся 20 минут. Затем лидеры двух стран и их помощники отправятся на ужин.
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