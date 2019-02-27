"Комсомольская правда" выплатит компенсацию жене Навального

Газета "Комсомольская правда" выплатит супруге Алексея Навального компенсацию за использование семейных фотографий в статье "Американские каникулы российского оппозиционера: Гоняй на красном Крайслере, лобстеров жуй!". Об этом Юлия Навальная сообщила у себя в Инстаграме.

Изначально жена Навального требовала от издания 150 тысяч рублей компенсации, но согласилась принять 40 тысяч. Юлия Навальная заявила, что переведёт их на счёт Фонда борьбы с коррупцией, основанного её мужем.

Супруга оппозиционера подчеркнула, что авторы статьи в "Комсомольской правде" выдали найденные в интернете семейные снимки десятилетней давности за новый эксклюзивный материал. Это и послужило основанием для тяжбы.

Сам текст репортажа, которые Алексей и Юлия Навальные назвали сфальсифицированным, "Комсомольская правда" не изменила.