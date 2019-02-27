Мосгорсуд отклонил жалобу на отказ регистрировать "Россию будущего"

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу сторонников Алексея Навального на отказ Министерства юстиции регистрировать политическую партию "Россия будущего".

"Полные основания будут указаны в мотивировочной части определения, которая появится через несколько дней", - сообщили изданию "МБХ-Медиа" в пресс-службе Мосгорсуда.

Минюст не зарегистрировал "Россию будущего" 27 августа прошлого года. В решении говорилось, что сторонники Навального нарушили некоторые пункты федерального закона "О политических партиях" - в частности, они не предоставили копии протоколов конференций о выдвижении 46 делегатов на съезд.

Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012-го года. Каждый раз Министерство юстиции отказывает ему под разными предлогами.

Сначала Навальный и его сторонники пытались зарегистрировать "Народный альянс". Но в конце 2013-го года партию с таким названием зарегистрировал политтехнолог Андрей Богданов.

Годом позже Навальный объявил о создании "Партии прогресса". После нескольких отказов Минюста, в 2018-м году на регистрацию партии с таким же названием подал документы бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов, со скандалом покинувший организацию. В связи с этим Навальному и его сторонникам опять пришлось выбирать новое название для партии.