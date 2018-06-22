Партия Навального подала документы в Минюст

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный написал в своем Telegram-канале, что документы для регистрации основанной им партии "Россия будущего" отправлены в Минюст.

"Документы в идеальном порядке. Думаю, никто не может сказать, что у нас недостаточное количество членов", – отметил он.

Учредительный съезд "России будущего" прошел 19 мая. Секретарь центрального совета партии Иван Жданов отметил тогда, что отсутствие на нем представителей Минюста никак не влияет на его легитимность, "это было их право".

Съезд выбрал в центральный совет семь человек: Романа Рубанова, Георгия Албурова, Жданова, Соболь, Руслана Шаведдинова, Николая Ляскина и Александра Помазуева. Все они являются сотрудниками ФБК.

С 2014 года Алексей Навальный и его сторонники пытались зарегистрировать партию под названием "Партия прогресса". Весной 2015 года Минюст отказал им в регистрации, мотивировав это нарушением статьи "О политических партиях" (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации "Партии прогресса" находится на рассмотрении в ЕСПЧ.

В начале января 2018 года Навальный сообщил о намерении вновь добиваться регистрации, однако 22 февраля его бывший соратник Виталий Серуканов сам подал документы от "Партии прогресса". В связи с этим Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии.