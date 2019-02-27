Силуанов: поручения Путина обойдутся в 900 миллиардов рублей

Выполнение поручений из послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию обойдется бюджету России в 900 миллиардов рублей (около 14 миллиардов долларов). Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, эти деньги понадобятся в ближайшие пять лет. Он добавил, что средства "будут изысканы".

Путин 20 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он заявил о необходимых мерах дополнительной социальной поддержки россиян. В частности, президент пообещал новые льготы для многодетных семей. Он также потребовал к 2021 году обеспечить все населенные пункты медицинской помощью, все школы подключить к высокоскоростному интернету, а также оборудовать их канализацией.

Кроме этого, Путин вновь рассказал о перевооружении российской армии и заявил о готовности России нацелить ракеты на центры принятия решений на территории США и их союзников.