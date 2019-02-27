Украина получает детали для военной техники контрабандой из России

Украина получает часть деталей для военной техники контрабандой из России. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, большое количество узлов и агрегатов производится исключительно в России, а создание такого производства на территории Украины будет стоить "миллиардных капиталовложений". В связи с этим, как заявил Луценко, контрабандный путь является приемлемым "для воюющей страны". При этом он добавил, что "неприемлемой" является "грубая нажива на таком бизнесе".

На этой неделе украинские СМИ сообщили о возможной причастности к хищениям в оборонной сфере людей из окружения президента страны Петра Порошенко. По данным издания Bihus.info, сын замглавы Совета национальной безопасности и обороны продавал контрабандные российские детали украинским предприятиям в 2–4 раза дороже их реальной стоимости. Порошенко потребовал от правоохранительных органов провести срочную проверку информации, изложенной в расследовании журналистов.