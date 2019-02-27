Бывший адвокат Трампа даёт показания в Конгрессе США. Прямая трансляция

Бывший адвокат Днальда Трампа Майкл Коэн дает показания в Конгрессе США. Он полагает, что президент Соединённых Штатов знал о встрече сына с российскими чиновниками в Trump Tower в 2016 году и о готовящейя утечки переписки соперницы Трампа на выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон. Прямую трансляцию ведет телеканал "Настоящее время".

Главное, что хотят выяснять американские законодатели - это возможные контакты предвыборного штаба Трампа с Россией. Накануне Коэн присутствовал на слушаниях в сенатском комитете по разведке. А сегодня - его открытый допрос в Комитете по надзору Палаты представителей.

В среду Трамп заявил, что Коэн – лишь один из адвокатов, работавших с ним. В своём заявлении в Твиттере президент США предположил, что заявления Коэна могут быть связаны с его желанием сократить срок тюремного заключения.

В декабре Коэна приговорили к трём годам тюремного заключения за ложь под присягой, нарушение правил финансирования избирательных кампаний и уклонение от уплаты налогов.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

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