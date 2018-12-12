Экс-юриста Трампа Майкла Коэна приговорили к 3 годам тюрьмы

Бывшего личного адвоката президента США Дональда Трампа приговорили к 3 годам тюрьмы. Мйкла Коэна признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении закона о финансировании избирательной кампании и предоставлении ложной информации Конгрессу. Решение принял федеральный судья Манхэттена.

По версии следствия, Коэн участвовал в тайной передаче 130 тысяч долларов двум женщинам, которые приняли деньги в обмен на молчание о предполагаемых любовных связях с Трампом. Во-вторых, он солгал Конгрессу о строительных планах президента США в Москве.

Прокуроры утверждают, что президент США лично поручил Коэну передать средства женщинам. Тем самым, считает обвинение, они оба нарушили закон о финансировании избирательной кампании, согласно которому суммы платежей должны раскрываться и не могут превышать 2700 долларов на человека.

52-летний Коэн признал себя виновным в обоих деяниях. Несмотря на сделку со следствием, Коэн отказался подписать соглашение о сотрудничестве, которое потребовало бы от него полных свидетельских показаний в отношении преступлений других лиц.

Дональд Трамп отрицает свою вину, называя платежи женщинам "частной транзакцией". Его адвокат Руди Джулиани настаивает, что платеж был направлен на восстановление репутации, а не на спасение предвыборной кандидатуры.