В СБУ заявили о предотвращении кибератаки против ЦИК Украины

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении кибератаки против Центральной избирательной комиссии страны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СБУ, атака была нацелена на ограничение доступа пользователей к информации о проведении выборов президента Украины.

Отмечается, что для осложнения работы сайта хакеры отправляли большое количество запросов в информационную систему интернет-страницы. Из-за этого у пользователей возникли трудности с использованием ресурса.

Теперь сотрудники СБУ проверят кибератаку на причастность к ней российских спецслужб, говорится в заявлении ведомства.

Ранее на Украине заявили о раскрытии схемы, при помощи которой Россия якобы пыталась повлиять на результаты выборов. По версии ведомства, была создана "пирамида", которая должна была способствовать победе одного из кандидатов. В рамках системы якобы был организован подкуп избирателей.

СБУ отказалось называть подозреваемого в организации "пирамиды", чтобы "не политизировать ситуацию". Однако, как сообщает газета "Украинская правда", из документов на сайте СБУ следует, что схему по вмешательству в выборы организовал народный депутат партии "Батькивщина" Руслан Богдан. От этой партии в президенты выдвигается Юлия Тимошенко.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Зарегистрированы более 40 кандидатов. По данным соцопросов, в числе лидеров президентской гонки действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.