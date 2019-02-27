Полиция пришла на прямую линию "Открытой России" с Ходорковским

В Москве на прямую линию движения "Открытая Россия" с её основателем Михаилом Ходорковским пришла полиция. Как сообщила изданию "Медиазона" пресс-секретарь движения Наталья Грязневич, полицейские заявили, что у них есть некая информация о якобы "противоправной деятельности". В связи с этим сотрудники полиции начали проверку документов у собравшихся. О задержанных пока не сообщается.

В 2017 году власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа". Кроме этого, полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.

В начале этого года координатор движения в Ростове-на-Дону стала фигуранткой первого уголовного дела в России по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Анастасии Шевченко грозит лишение свободы. В настоящее время она находится под домашним арестом. В конце января её 17-летняя дочь умерла в больнице.