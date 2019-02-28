Трамп: Коэн "много лгал", но не солгал про отсутствие сговора с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший юрист Майкл Коэн "много лгал" на слушаниях в Конгрессе накануне, однако не солгал в одной вещи - когда заявил, что ему неизвестно о сговоре Трампа с Россией относительно вмешательства в президентские выборы.

Трамп ответил на вопрос о Коэне на пресс-конференции в Ханое после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который завершился без какого-либо соглашения. Президент обвинил демократов в Конгрессе в организации слушаний с участием Коэна во время важного саммита.

Бывший адвокат Трампа, ранее осуждённый на три года тюрьмы, в частности, за ложь под присягой, выступил в комитете Палаты представителей с обвинениями в адрес президента. Американская пресса прежде всего обращает внимание на заявление Коэна о том, что Трамп поручил ему заплатить 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы та хранила молчание о связях с будущим президентом. Эта оплата нарушила правила финансирования избирательной кампании, сказал Коэн. Теоретически это могло бы стать основанием для уголовного преследования сына Трампа Дональда-младшего или даже самого президента.

Говоря о возможных связях президента с Россией, Коэн действительно сказал, что у него нет доказательств утверждениям о сговоре. Однако, по словам бывшего адвоката, Трамп знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой летом 2016 года в Нью-Йорке. На встрече обсуждался "компромат" на Хиллари Клинтон. Коэн также заявил, что Трамп руководил переговорами о проекте строительства небоскреба неподалёку от центра Москвы уже в то время, когда был кандидатом в президенты и публично утверждал, что у него нет деловых интересов в России.

Кроме того, по словам Коэна, Трамп знал и о готовящейся утечке переписки демократов, опубликованной Wikileaks. Документы же с сервера Национального демократического комитета, как считает следствие, были похищены при участии российских хакеров.

Коэн высказал мнение, что спецпрокурор Роберт Мюллер ведёт расследование против Трампа, однако не сообщает об этом публично.

Штаб кампании по переизбранию Трампа президентом резко осудил Коэна, назвав его "мошенником, осуждённым за ложь под присягой". Республиканцы в Конгрессе критиковали как Коэна, так и демократов, вызвавших его на слушания. Конгрессмен Джим Джордан заявил: “Первым свидетелем, выступившим перед Конгрессом в новом году, стал человек, который вскоре отправится в тюрьму за ложь под присягой в ФБР и в Конгрессе”.