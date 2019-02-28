Власти Украины отменили наказание за незаконное обогащение. Реакция ЕС

Конституционный суд Украины накануне опубликовал объяснение отмены статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. В суде заявили, что она не соответствует Конституции, поскольку нарушает принцип презумпции невиновности, обязывает самого подозреваемого, а не сторону обвинения, доказывать законность его состояния и таким образом нарушает право на справедливое судебное разбирательство и равенство сторон. Решение суда вызвало споры, как внутри самой Украины, так и за её пределами, поскольку принятие статьи о незаконном обогащении в 2015 году было одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом и Европейским союзом.

Реакция ЕС

Своё заключение на отмену статьи о незаконном обогащении опубликовала "Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине" (EUACI). Представители программы опровергли утверждения Конституционного суда. В частности, они заявили, что суд не проанализировал практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по аналогичной статье. Кроме этого, как заявили в EUACI, статья о незаконном обогащении на самом деле не обязывает подозреваемого доказывать свою невиновность – он имеет право на это, но сбором доказательств должна заниматься сторона обвинения. Таким образом, статья не нарушает принцип презумпции невиновности и не влияет на гарантии справедливого разбирательства.

Реакция Transparency International

Отмену ответственности за незаконное обогащение раскритиковало украинское отделение Transparency International – международной организации по борьбе с коррупцией. Там также усомнились в аргументах Конституционного суда и заявили, что его решение приведет к ухудшению ситуации с коррупцией в стране. "Вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает их официальные доходы … При отсутствии ответственности за незаконное обогащение чиновники будут декларировать роскошные состояние без всякого страха и без юридических последствий. – заявили в TI, – Декриминализация незаконного обогащения фактически означает обеспечение безнаказанности чиновников ценой значительных финансовых проблем для всей Украины".

Реакция украинских властей