Власти Украины отменили наказание за незаконное обогащение. Реакция ЕС

Конституционный суд Украины накануне опубликовал объяснение отмены статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. В суде заявили, что она не соответствует Конституции, поскольку нарушает принцип презумпции невиновности, обязывает самого подозреваемого, а не сторону обвинения, доказывать законность его состояния и таким образом нарушает право на справедливое судебное разбирательство и равенство сторон. Решение суда вызвало споры, как внутри самой Украины, так и за её пределами, поскольку принятие статьи о незаконном обогащении в 2015 году было одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом и Европейским союзом.
Реакция ЕС
- Своё заключение на отмену статьи о незаконном обогащении опубликовала "Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине" (EUACI). Представители программы опровергли утверждения Конституционного суда. В частности, они заявили, что суд не проанализировал практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по аналогичной статье. Кроме этого, как заявили в EUACI, статья о незаконном обогащении на самом деле не обязывает подозреваемого доказывать свою невиновность – он имеет право на это, но сбором доказательств должна заниматься сторона обвинения. Таким образом, статья не нарушает принцип презумпции невиновности и не влияет на гарантии справедливого разбирательства.
Реакция Transparency International
- Отмену ответственности за незаконное обогащение раскритиковало украинское отделение Transparency International – международной организации по борьбе с коррупцией. Там также усомнились в аргументах Конституционного суда и заявили, что его решение приведет к ухудшению ситуации с коррупцией в стране. "Вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает их официальные доходы … При отсутствии ответственности за незаконное обогащение чиновники будут декларировать роскошные состояние без всякого страха и без юридических последствий. – заявили в TI, – Декриминализация незаконного обогащения фактически означает обеспечение безнаказанности чиновников ценой значительных финансовых проблем для всей Украины".
Реакция украинских властей
- Решение Конституционного суда вызвало недовольство и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В ведомстве отметили, что теперь будут закрыты десятки дел по статье о незаконном обогащении, включая те, что уже слушаются в суде. "Приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения … Это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реванша старой системы", – заявили в НАБУ.
- Однако Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что ответственность за незаконное обогащение отменили временно и только потому, что эта статью было невозможно применить на практике. "Свидетельством этого является то, что за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье никого, ни одного человека", –заявил Луценко. По его словам, ситуацию исправит новая статья о незаконном обогащении, которую предлагает президент Петр Порошенко.
- Законопроект Порошенко, как пишут украинские СМИ, будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время, в нем будут учтены все замечания Конституционного суда. "Хочу всех успокоить … я дам поручение подготовить законопроект новой редакции статьи, которая будет выписана так, что комар носа не подточит", – заявил Порошенко 26 февраля на заседании совета регионального развития в Запорожской области.
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