ФСБ завела дела на компании, организовавшие "китовую тюрьму"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила административные дела о нарушении правил рыболовства против компаний, организовавших "китовую тюрьму" в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о компаниях "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий". Нарушения связаны с неудовлетворительными условиями содержания косаток и белух в вольерах в бухте "Средняя". Компаниям может грозить наказание от двух- до трехкратного размера стоимости животных.

Сейчас в "китовой тюрьме", как её называют экологи, содержится 11 косаток и 87 белух. В ФСБ отметили, что их необходимо выпустить в естественную среду обитания после предварительной адаптации.

Освободить косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" призывали мировые знаменитости, в том числе голливудские актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо, океанограф Жан-Мишель Кусто. Президент России Владимир Путин дал поручение властям решить судьбу морских животных из "китовой тюрьмы" до 1 марта.

В конце октября активисты Гринпис России рассказали, что в бухте Средней содержатся 11 детёнышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих. Суд наложил на них арест. Из-за тесноты вольеров в бухте Средняя зоозащитники называют их "китовой тюрьмой" и утверждают, что млекопитающие могут не пережить зиму, если их не отпустят на волю.

28 февраля природоохранная прокуратура в Приморье подтвердила пропажу из вольеров в бухте Средняя трех белух, которые предположительно сбежали через отверстия в ограждении. Однако учёные исключили такую возможность. Экологи считают, что детёныши белух просто погибли из-за условий содержания.





