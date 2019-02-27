ДиКаприо призывает отпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Известный голливудский актер и зоозащитник Леонардо ДиКаприо разместил петицию за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье. Посты со ссылками на коллективное обращение активистов актер опубликовал на своих страницах в соцсетях.

В комментарии актер просит присоединиться к акции в защиту косаток и белух и подписать петицию,опубликованную на сайте на change.org. Сейчас это сделали уже почти миллион человек.

На этой неделе актриса и активистка Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон обратилась к российскому правительству и президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила привлечь российских и зарубежных экологов к процессу освобождения морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье. В середине декабря актриса уже обращалась к Владимиру Путину с просьбой запретить отлов диких морских млекопитающих и освободить уже пойманных белух и косаток .

В конце октября активисты Гринпис России рассказали, что в бухте Средней содержатся 11 детёнышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих. Суд наложил на них арест. Из-за тесноты вольеров в бухте Средняя зоозащитники называют их "китовой тюрьмой" и утверждают, что млекопитающие могут не пережить зиму, если их не отпустят на волю.

В начале февраля приморские зоозащитники обратились в суд с требованием освободить из "китовой тюрьмы" косаток и белух. Иск подали в Южно-Сахалинский городской суд активисты трех региональных общественных организаций. Ответчиками они требуют признать Росприроднадзор, а также Минсельхоз России и Росрыболовство.

21 февраля стало известно о том, что из китовой тюрьмы в Приморье исчезла одна косатка. Экологи считают, что она была вывезена контрабандой. Ранее в декабре следователи сообщили о пропаже трёх белух и сослались на поврежденные сети. Экологи заявили , что самые слабые и истощенные детеныши белух просто погибли из-за условий содержания.

18 января в "центре адаптации" в приморской бухте Средняя прошла проверка, организованная Приморским управлением Пограничной службы ФСБ России. К участию в проверке впервые были допущены независимые экологи. Дмитрий Лисицын, один из руководителей "Экологической вахты Сахалина", рассказал "Сибирь.Реалиям" о том, что состояние животных ухудшается. Эти морские млекопитающие чрезвычайно тяжело переносят замкнутое пространство и разлуку с сородичами. При этом эксперты не имеют права разглашать информацию по проверке, это требование сотрудников Следственного комитета.