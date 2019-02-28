Прокуратура Краснодара вызвала для дачи объяснений руководство редакции "Свободных медиа" из-за якобы размещённой на сайте издания статьи "Открытой России". В ведомстве не уточнили, кто из руководителей нужен для беседы.

В прокуратуре также заявили, что речь идёт о новости, опубликованной на сайте 28 ноября. В ней говорится о 400 письмах, которые "Открытая Россия" направила в Госдуму, добиваясь строительства школ в Краснодарском крае.

В "Свободных медиа" подчёркивают, что текст писали журналисты издания, а не активисты "Открытой России". При этом в материале есть видеоролик, снятый участниками движения. За него координатора регионального отделения "Открытой России" оштрафовали по обвинению в участии в нежелательной организации.

Ранее журналиста "Свободных медиа" Александра Савельева и нескольких общественных активистов уже вызывали в прокуратуру из-за репостов материалов "Открытой России".