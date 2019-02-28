Прокуратура Краснодара вызвала для дачи объяснений руководство редакции "Свободных медиа" из-за якобы размещённой на сайте издания статьи "Открытой России". В ведомстве не уточнили, кто из руководителей нужен для беседы.
В прокуратуре также заявили, что речь идёт о новости, опубликованной на сайте 28 ноября. В ней говорится о 400 письмах, которые "Открытая Россия" направила в Госдуму, добиваясь строительства школ в Краснодарском крае.
В "Свободных медиа" подчёркивают, что текст писали журналисты издания, а не активисты "Открытой России". При этом в материале есть видеоролик, снятый участниками движения. За него координатора регионального отделения "Открытой России" оштрафовали по обвинению в участии в нежелательной организации.
Ранее журналиста "Свободных медиа" Александра Савельева и нескольких общественных активистов уже вызывали в прокуратуру из-за репостов материалов "Открытой России".
- В 2017 году власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа". Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.
- В начале этого года координатор движения в Ростове-на-Дону стала обвиняемой по первому в России уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Анастасии Шевченко грозит лишение свободы. В настоящее время она находится под домашним арестом. В конце января её 17-летняя дочь умерла в больнице.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.