В Петербурге продолжается судебный процесс по делу издателя и бывшего депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова. Его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы СУ СК России по Калининградской области Виктора Леденева. Коллеги Рудникова называют обвинения абсурдными и связывают дело с тем, что его издание критиковало власть и писало о коррупции. 1 февраля 2019 года газета "Новые колеса" была официально закрыта по решению Роскомнадзора.

По делу о взятке главе управления Следственного Комитета также проходит бывший заместитель полпреда президента РФ по Калининградской области Александр Дацышин, которого обвиняют в посредничестве. Рудникова и Дацышина задержали в ноябре 2017 года, оба не признают своей вины. При этом Дацышина отправили под домашний арест, а Рудников находится в СИЗО.

Московский районный суд Петербурга по просьбе главы Следственного комитета по Калиниградской области Виктора Леденева объявил процесс закрытым. Он считает, что разглашение обстоятельств дела могут его "очернить и нанести ущерб его деловой репутации". Адвокаты Игоря Рудникова обжаловали решение о закрытии судебного процесса.

По версии обвинения, издатель "Новых колес" Игорь Рудников якобы требовал у главы местного СК Виктора Леденева 50 тысяч долларов за прекращение критических публикаций в его адрес. Незадолго до этого в газете вышли материалы об особняке, в котором живет руководитель ведомства.

Издание Игоря Рудникова "Новые колеса", который представлял в областной думе Калининграда партию "Патриоты России", известно своими антикоррупционными и разоблачительными материалами. 1 февраля 2019 года Калининградский областной суд по иску Роскомнадзора закрыл газету.

Коллеги Игоря Рудникова, которые называют обвинения в его адрес "абсурдными", продолжают бороться за прекращение его преследования.

Рудников становился депутатом Калининградской областной Думы четырежды, каждый раз опережая кандидатов от партии "Единая Россия". На издателя и журналиста было совершено несколько покушений, которые он связывает со своей профессиональной деятельностью.

О деле Игоря Рудникова, закрытии газеты "Новые колеса" и компании за его освобождение рассказал его коллега, депутат Калининградской областной Думы от фракции "Патриоты России" юрист Михаил Чесалин:

Газета писала о коррупции в судебных органах, ФСБ, в прокуратуре, полиции

– Игорь Рудников – учредитель и редактор газеты "Новые колеса". Это издание известно критикой коррупции в Калининградской области. Газета писала о коррупции в судейских органах, в ФСБ, в прокуратуре, в полиции, о коррупции глав муниципальных образований и в губернаторских структурах. Газета критиковала, невзирая на лица, практически не знала никаких ограничений. Когда я привозил эту газету коллегам в Москву, показывал представителям других регионов, они всегда говорили: "Что это у вас за издание такое? У нас бы давно закрыли или в подъезде порезали".

– ​Было что-то подобное?

В 1998 году проломили череп железной трубой, в 2016 нанесли пять ножевых ранений

– Так оно и происходило – на Игоря Рудникова были организованы несколько нападений. В 1998 году было нападение – проломили череп железной трубой, в 2016 году нанесли пять ножевых ранений. При этом Рудников четыре раза избирался депутатом Калининградской областной Думы.

– ​От какой партии он избирался?

– ​Он трижды был самовыдвиженцем и всегда избирался по так называемому одномандатному избирательному округу, то есть когда люди голосуют за фамилию, а не за какую-то партию. Люди голосовали за Рудникова, за его дела, за его газету, и он стабильно побеждал конкурентов от партии власти, вплоть до последних выборов 2016 года. В 2016 году впервые Рудников решил баллотироваться от нашей партии "Патриоты России", так же по одномандатному избирательному округу, и он опять с существенным отрывом победил "единоросса". Это было в сентябре 2016 года.

– 1 ноября 2017 года он был задержан по подозрению в вымогательстве. Как это случилось?

Вымогать деньги у такого человека - абсолютный идиотизм, я убежден, что этого не было

– ​Он был задержан по подозрению в вымогательстве у руководителя Следственного управления Калининградской области, генерала полиции Леденева. По-моему, вымогать деньги у такого человека, с таким должностным положением и надеяться, что он даст деньги, это абсолютный идиотизм, и я абсолютно убежден, что этого не было. Дело было, по моему убеждению, инспирировано заинтересованными лицами, благо заинтересованных лиц во власти более чем достаточно. Многие бы хотели, чтобы газета Игоря Рудникова замолчала. Кроме того, я думаю, что это связано с последним нападением на Рудникова, которое, как я уже сказал, состоялось в марте 2016 года, перед последними выборами в областную Думу. Игорь после того, как немножко подлечился, очень плотно взялся за расследование этого дела – ​чтобы были найдены исполнители, заказчики и организаторы этого преступления. И в результате его активность привела к тому, что на него самого возбудили уголовное дело. Я полагаю, что причиной возбуждения уголовного дела на Рудникова и явилась его активность по расследованию покушения на него. Я полагаю, что ниточки потянулись так высоко, что в соответствующих структурах было принято решение: лучше мы его самого посадим, чем он посадит всех нас.

– Он был задержан в 2017 году, а суд начался только сейчас, в начале 2019-го. С чем вы это связываете?

Если это то преступление, в котором его обвиняют, то там и расследовать особе нечего

– ​Я это связываю с несколькими причинами. Во-первых, это нарушение процессуальных прав. Если это то преступление, в котором его обвиняют, то там и расследовать особо нечего. Есть показания одного человека, который называется себя потерпевшим, генерала Леденева, есть показания псевдопосредника, который сначала сказал, что он посредничал, потом отказался от своих слов, это бывший заместитель полпреда президента по Северо-Западу, по Калининградской области Дацышин Александр Ярославович. Он находится под домашним арестом, несмотря на то, что тоже фигурирует в деле как участник, а Рудников находится в СИЗО.

– Почему суд по делу Игоря Рудникова проходит в Петербурге?

– ​Больше года он просидел в московском СИЗО Лефортово. После того, как материалы дела наконец были сформированы в том виде, в каком они есть, Рудникова отправили в Калининград, для рассмотрения дела по существу. Все это время суды, сначала калининградские, потом московские, когда он сидел в Лефортово, продлевали ему меру пресечения в виде ареста, содержания под стражей. Так вот, в Калининград его привезли в январе 2019 года, для того чтобы уже судить, рассматривать дело по существу. И вот тут Калининградский областной суд принял, на мой взгляд, единственное обоснованное решение. Калининградский областной суд обратился с ходатайством в Верховный суд России с просьбой изъять это дело из рассмотрения калининградских судов и направить для рассмотрения в какой-либо другой регион.

– А для чего это было сделано?

"Калининградский суд необъективен, заберите у нас, пожалуйста, это дело"

– ​Калининградский областной суд мотивировал свою просьбу ангажированностью всей судебной системы Калининградской области. От меня лично отдельное спасибо областному суду за то, что, наконец, они признали, что они ангажированы по делу Рудникова. При этом эту ангажированность они мотивировали следующим образом – ​большая часть судебного состава относится к Рудникову негативно, потому что газета "Новые колеса" неоднократно публиковала негативные материалы в отношении судейского корпуса. А к Дацышину, который проходит посредником, пособником по этому делу, калининградские судьи, наоборот, относятся хорошо – ​потому что он, будучи замом полпреда президента по Северо-Западному округу, участвовал в назначении их на должности, то есть согласовывал их кандидатуры. Поэтому калининградский суд необъективен, и заберите у нас, пожалуйста, это дело – ​таково было ходатайство в Верховный суд.

– В начале февраля этого года газета "Новые колеса" Игоря Рудникова была закрыта. Каковы официальные причины?

Две претензии к двум публикациям – ​и иск о закрытии газеты готов

– ​Это претензии Роскомнадзора к публикациям, которые были ранее осуществлены газетой. Две претензии к двум публикациями – ​и иск о закрытии газеты готов. Кому-то не понравилось, кого-то оскорбили, и вместо того чтобы подавать в суд и добиваться защиты чести и достоинства, эти люди обратились в Роскомнадзор. Как я уже говорил, обиженных очень много. Роскомназдор занимался закрытием газеты целенаправленно. Более того, в этом деле отличился не только Роскомнадзор. И губернаторская власть под руководством нового, молодого московского губернатора Антона Алиханова приняла все меры для того, чтобы закрыть газету даже после того, как Рудникова посадили. Несмотря на посадку Рудникова, редакционный коллектив работал, газета выходила, и более того, она освещала весь этот трагизм и цирк одновременно сначала следственного, а затем судебного процесса и по нападению на Рудникова, и потом уже по "закрытию" Рудникова и обвинению его в вымогательстве.

​– Что сейчас с изданием?

Журналисты продолжают борьбу за своего редактора, за своего товарища, за свое издание

– ​Все сети распространителей, которые продавали газету – ​это торговые сети, ларьки прессы, получили команду отказаться от распространения. И целый еще до официального закрытия, газете было отказано в распространении и она не могла издаваться. Типография получила указание не печатать газету. На сегодняшний день действует сайт "Новые колеса Игоря Рудникова", журналисты продолжают борьбу за своего редактора, за своего товарища, за свое издание. Также открыт сайт, который пишет об этом судебном разбирательстве. Люди борются за то, чтобы Рудникова выпустили на свободу. Наше региональное отделение партии "Патриоты России" совместно с КПРФ организовали и провели уже более 10 митингов в защиту Игоря Рудников, на которые собирались в среднем по две сотни человек , – рассказал депутат Калиниградской областной Думы Михаил Чесалин.

В поддержку издателя и депутата Игоря Рудникова выступило общероссийское движение "За права человека". Игорь Рудников был награжден медалью "За поступок в журналистике" Фонда Сахарова. Международная организация “Репортеры без границ” обратилась в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН в связи с делом калининградского журналиста Игоря Рудникова. Авторы обращения призывают Совет по правам человека потребовать от российских властей немедленного освобождения издателя газеты "Новые колеса".