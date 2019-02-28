Россия заняла 116-е место в мире по уровню гендерного равенства

Россия по уровню гендерного равенства занимает в мире 116-е место. Исследование "Женщины, бизнес и закон-2019" провел Всемирный банк. Всего эксперты проанализировали ситуацию с правами женщин в 187 странах. Для оценки они использовали такие показатели, как оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление активами, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также брак и наличие детей.

Лидеры по уровню прав женщин

По итогам исследования эксперты Всемирного банка поставили каждой стране оценку по 100-балльной шкале, где 100 баллов – это лучший результат в достижении гендерного равенства. Такую оценку получили шесть стран: Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. При этом наибольшего прогресса за последние 10 лет достигла Франция. Благодаря реформам, она улучшила свой результат почти на 10 баллов.

Еще девять стран получили оценку в 97,5 балла. Это Австрия, Канада, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Великобритания. У США – 83,75 балла, страна заняла 65-е место. У России – 73,13. Столько же набрали Бурунди, Марокко и Уганда.

Россия и бывшие республики СССР

По уровню гендерного равенства Россию обогнали почти все бывшие советские республики. Помимо Эстонии, это Литва (93,75 балла), Молдавия (84,38), Армения (83,13), Грузия (79,38). У Азербайджана, Белоруссии и Украины по 78,75 балла, у Киргизии – 76,88, у Казахстана – 75,63. Меньше России из числа бывших республик СССР набрал только Узбекистан – 70,63 балла.

В конце списка оказались Сирия, Катар, Иран, Судан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Всемирный банк указывает на связь между уровнем гендерного равенства в стране и уровнем её экономического развития. Так, из 39 стран, набравших 90 баллов и более, 26 входят в число государства с высоким уровнем доходов.

В рейтинге Всемирного банка по уровню гендерного неравенства Россия по итогам 2018 года заняла 71-е место. Это хуже, чем позиции Таиланда, Танзании и Монголии в рейтинге, но лучше, чем Греции, Чехии и Кипра. Эксперты высоко оценили возможности для участия женщин в экономической жизни России (31-е место), в образовании (28-е место) и сравнительное здоровье женщин и мужчин (1-е место вместе с рядом других стран). Однако по возможности участия женщин в политике Россия заняла только 123-е место из 149 стран, участвующих в исследовании.