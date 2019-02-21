В России появилась вторая женщина-миллиардер

Владелец интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России по оценке журнала Forbes. Её состояние издание оценило в $1,2 миллиарда долларов. Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 миллионов. До неё единственной женщиной-миллиардером в России издание называло жену бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину.

Бакальчук — единственный владелец Wildberries согласно базе данных СПАРК-Интерфакс, пишет Forbes. Компания была основана в 2004 году и изначально торговала женской одеждой по каталогам. Сейчас компания занимает четвёртое место в списке самых дорогих компаний рунета по версии Forbes, после "Яндекса", Mail.ru Group и крупнейшего сайта бесплатных объявлений "Авито". Wildberries работают на рынках России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, выручка компании по итогам 2018 года превысила 100 млрд рублей.

В рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes значились только шесть женщин, из них только занимающаяся строительством Батурина входила в первую сотню богатейших людей. Её состояние в 2018 году издание оценивало в 1,2 миллиарда долларов.

По итогам 2018 года Россия занимала 71 место в мире в рейтинге гендерного неравенства Всемирного банка. Это хуже, чем позиции Таиланда, Танзании и Монголии в рейтинге, но лучше, чем Греции, Чехии и Кипра.

Эксперты рейтинга Всемирного банка высоко оценили возможности для участия женщин в экономической жизни России (31 место), в образовании (28 место) и сравнительное здоровье женщин и мужчин (1 место вместе с рядом других стран). Однако по возможности участия женщин в политике Россия заняла только 123 место и 149 стран, участвующих в исследовании.